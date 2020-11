Alleine in Europa erhalten mehr als 375.000 Männer jährlich die Diagnose Prostatakrebs, in Österreich sind es rund 6.000 Personen. Zudem ist Suizidrate ist bei Männern dreimal höher als bei Frauen. Die mentale Gesundheit rückt auch durch COVID-19 mehr in den Fokus denn je. Die Charity-Organisation Movember schafft Bewusstsein und sammelt Spenden, um wichtige Forschung und Initiativen in diesen Bereichen zu unterstützen. Das Ziel: es Männern zu ermöglichen, glücklicher, gesünder und länger zu leben.