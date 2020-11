Dem Verdauungstrakt Pausen gönnen

Zwischen den Hauptmahlzeiten wird eine angemessene Pause empfohlen. Diese regt den Körper an, auch einmal an die Reserven zu gehen. Außerdem behält man so den Überblick über das Gegessene. „Schnelle Snacks oder unbewusste Mahlzeiten zwischendurch wie etwa ein Schokoladestück oder ein Keks beim Vorbeigehen bringen den Stoffwechsel durcheinander. Einerseits führt dies immer zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels - Fettreserven bleiben unberührt, da der zugeführte Snack verbrennt werden muss, andererseits läppern sich durch diese Köstlichkeiten auch die täglichen Kalorien, Snacks sind ja häufig sehr energiereich“, betont Viktoria Schwarz. Hilfreich ist hier, ein Ernährungsprotokoll zu führen, um einen besseren Überblick über die Essgewohnheiten zu bekommen - Menge und Art der Speise. In den Essenspausen kann man sich außer ungesüßten Getränken, einer Schale Kaffee ohne Zucker, Gemüserohkost, auch eine kleine Handvoll Nüsse oder Naturjoghurt gönnen.