In den sozialen Medien verbreitet sich zwei Tage nach dem Start der neuen Microsoft-Konsole Xbox Series X ein Video, in dem Rauch aus der Konsole emporsteigt. Nicht etwa wegen Hitzeproblemen - die Next-Gen-Konsole gilt als leise und kühl - sondern weil der Besitzer den Rauch seiner E-Zigarette in die Xbox gepustet hat. Auf Twitter mahnt Microsoft nun, von solchen Experimenten Abstand zu nehmen.