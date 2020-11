Wegen eines Schlaganfall-Verdachts bei Karl Dall sind Dreharbeiten für die ARD-Serie „Rote Rosen“ unterbrochen worden. Der 79-jährige Moderator und Entertainer sei am Mittwoch in seinem Appartement in Lüneburg wegen eines entsprechenden Verdachts medizinisch betreut worden, teilte das Erste am Donnerstag mit. Dall hatte erst zu Wochenbeginn die Rolle des Alt-Rockstars Richie Sky in der täglichen ARD-Serie übernommen.