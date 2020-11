Bei Daniel Kontsch stellten die Ärzte eine inkomplette Querschnittlähmung fest. Das bedeutet, dass durch die diversen Brüche (nur) ein Teil der Nerven geschädigt wurde. „Mir ist es daher etwa möglich, die inneren Beinmuskeln anzuspannen oder etwas an einem Fuß zu spüren. Das reicht zwar nicht, um wieder zu gehen, dennoch erleichtert es mir den Alltag. So kann ich im Supermarkt kurz aufstehen und mir etwas aus dem oberen Regal holen.“ Nach zwei Wochen im künstlichen Koma verbrachte der vormals sportliche Mann ein Vierteljahr im Krankenhaus, um dann sieben Monate in der AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad (Stmk.) zu bleiben. „Dort verbrachte ich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben“, schwärmt Daniel Kontsch, der in diesem Zentrum nun ebenfalls als Aktivierungstherapeut tätig ist. „Man wächst nach so langer Zeit fast wie eine Familie zusammen, und ich konnte unglaublich viel für meinen Alltag lernen.“