Weil ihm im Gymnasium die Zulassung zur Matura wegen eines halben Punkts (!) verwehrt worden war, beschloss Peter N. (Name von der Redaktion geändert) die Reifeprüfung in einer Maturaschule nachzuholen. Bereits im Juli hat der Schüler erforderliche Unterlagen bei der Bildungsdirektion Wien eingereicht: „Da wurde mir mitgeteilt, ich müsste keine Zulassungsprüfungen absolvieren, weil ich in den Fächern acht Jahre lang positiv abgeschlossen habe.“