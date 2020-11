Die LED-Lichterketten die Wolfgang & Co. aufhängen sind zwischen vier und acht Meter lang: „Wir können diese zusammenstecken und beliebig verlänger, je nachdem, was laut Projekt gerade benötigt wird.“ Bis zu 60 Meter hoch über dem Boden hängen die Bergprofis dafür an den Fassaden der Einkaufszentren, wie dem McArthurGlen-Designer-Outlet in Salzburg. „Wenn du an zwei Seilen gesichert über eine Dachkante hinausgehst und 30 Meter über dem Boden mit der Montage beginnst, dann spürst du schon einen dezenten Adrenalinstoß“, so Wolfgang. Der Job ist außerdem nicht für jeden: „Wir arbeiten oft in der Nacht, wenn die Einkaufszentren geschlossen sind“, so Bergführer Hannes Lexer. Wolfgang: „Tagsüber ruhen wir uns aus und gehen oftmals gemeinsam klettern, um den Kopf frei zu bekommen. So sind wir nämlich viel konzentrierter und motivierter bei der Sache, als wenn man den ganzen Tag im Bett rumliegen würde.“