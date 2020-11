„Es hat was zu tun mit dem Training und seiner professionellen Einstellung. Es ist einfach schön zu sehen. Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet hat und richtig viel aufgeholt hat und heute hier einfach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat“, hatte Trainer Hansi Flick nach dem 6:2-Erfolg in Salzburg noch geschwärmt. Boateng traf damals per Kopf.