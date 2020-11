Vorwürfe an Schakfeh „nicht überraschend“

Für Hofer kommt es „nicht überraschend“ das der frühere IGGÖ-Vorsitzende im Verdacht stehe, Teil des Muslimbruder-Netzwerks zu sein. In einer Aussendung erinnerte Hofer am Donnerstag daran, dass Schakfeh bereits 2009 mit einem von ihm bearbeiteten Schulbuch für den Islam-Unterricht für politischen Wirbel gesorgt hatte.

In dem Buch wurde ein islamischer „Märtyrer“ der gerade auf dem Schlachtfeld stirbt, gezeigt. Im Bildtext dazu hieß es, dass „ein Muslim, der auf dem Weg Allahs und zur Verteidigung der Heimat stirbt“, ein „Märtyrer“ sei.