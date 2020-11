Das Vordringlichste ist eine gute Insulineinstellung und ein Diabetesmanagement, das auch regelmäßige Kontrollen sowie Therapieanpassungen enthält. So können Beschwerden hintangehalten werden. Übergewicht abbauen, vor allem das Bauchfett (viszerales Fett) muss weg, da es Entzündungsvorgänge im Körper auslöst. Achtung Männer: Potenzpillen helfen nur, wenn der Blutfluss intakt ist! Bleiben Sie sportlich aktiv, das müssen keine Höchstleistungen sein, aber regelmäßige Bewegung, am besten an der frischen Luft. Infos und Rat zu Sexualstörungen finden Sie auch online.