Die Tora mit ihren fünf Büchern Mose ist ein Teil der jüdischen Bibel. Sie gehört in jede Synagoge. Torarollen werden von einem sogenannten Sofer (Schreiber) von Hand geschrieben. Ein Sofer hat nun auch die wertvolle und 100 Jahre alte Innsbrucker Rolle restauriert. In monatelanger Handarbeit wurden schadhafte Stellen auf der Pergamentrolle ausgebessert und unleserlich gewordene hebräische Schriftzeichen nachgezeichnet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Jänner soll die Rolle wieder von Wien in die Innsbrucker Synagoge in der Sillgasse zurückkehren.