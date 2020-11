US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Wahlniederlage weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einigen Medien ist schon von einem „Regierungsstillstand“ die Rede. Ganz im Unterschied zu Joe Biden, der bereits an seinem Kabinett arbeitet, obwohl er noch gar nicht offizieller Nachfolger Trumps ist. Der geschlagene Staatschef zeigte sich nach tagelanger Absenz am Mittwoch wieder der Öffentlichkeit und nahm an der traditionellen Kranzniederlegung am Soldatenfriedhof in Arlington, im US-Staat Virginia teil.