Jetzt aber erfüllt sich ihr Familientraum und auch die letzten Monate waren bereits eine besondere Erfahrung für die werdende Mutter. Wie es ihr in der Schwangerschaft ergeht? „Das ist 2020 eine so gängige Frage geworden“, lachte Roberts. „Die Kurzfassung: Ich bin hungrig und müde. Essen und Schlaf halten sich nicht an die normalen Gesetze, wenn man schwanger ist. Aber ich bin gesund, wofür ich am meisten dankbar bin. Zu sehen, wie sich mein Körper innen und außen so drastisch verändert, war eine wilde Erfahrung. Überraschend und schön. Dann wieder fühle ich mich an manchen Tagen, als ob ich von etwas entführt werde.“