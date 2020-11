Nach seiner Suspendierung in der Vorwoche ist es nun amtlich: Der Direktor des Gymnasiums Wolfgarten der Diözese Eisenstadt wurde infolge seines Facebook-Postings kurz nach dem Anschlag in Wien nun entlassen. Der Schulleiter war in der Vorwoche zunächst suspendiert worden, weil er am Montagabend „Terror in Wien! Refugees welcome!“ gepostet haben soll.