Stufe vier von sechs erreicht

Momentan sieht es so aus: Wien hat Stufe vier von sechs erreicht. Aktuell sind 141 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, ausgebaut kann auf 320 Betten werden. Rund 180 Betten sind also aktuell noch „frei“. Wobei es frei im klassischen Sinn nicht gibt. Durch die Verschiebung planbarer Operationen kann das Kontingent so gemanagt werden, dass dieser Platz für Covid-Patienten geschaffen werden kann. Frei in der Definition von „hübsch gemachtes, kaltes Bett“ gibt es nicht.