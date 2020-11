Elf Gemeinden eine e-Liga höher

Ein solches feierte man kürzlich in Pfunds mit dem Erreichen des dritten „e“ - übrigens die einzige Gemeinde im gesamten Bezirk Landeck, die am Energieprogramm teilnimmt. Hier legt man die Energiezukunft mittels Schulen und Kindergarten in die Hände der jüngsten Bewohner. Auch Arzl im Pitztal freute sich über das dritte „e“. Vomp, Mutters, Schwendau und Bad Häring stiegen ebenfalls auf „eee“, Kirchbichl ist mit „eeee“ dem Energieolymp bereits nahe, Holzgau, Mils, Navis und Lans holten sich das zweite „e“ nach Hause.