Vorfall nur Stunden nach Bombenanschlag in Jeddah

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einem Bombenanschlag auf westliche Diplomaten in der saudischen Stadt Jeddah. Dabei wurden vier Personen verletzt. An der Zeremonie nahmen britische, griechische, französische und US-Diplomaten teil. Frankreich verurteilte den Angriff als „feige“ und in keiner Weise zu rechtfertigen.