„Fritzi“ ist jetzt in der Quarantäne-Station der Pfotenhilfe Lochen. Der zehn Wochen alte Kater wurde am Mittwoch von Spaziergängern in Obertrum (Salzburg) gefunden. Er war mit einem Strick an einem Gebüsch angebunden, hatte laut Tierschützern keinen Zugang zu Wasser oder Futter. „Er hätte an Unterkühlung sterben können“, klagt Johanna Stadler. Die Tierschützer wollen Anzeige erstatten und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.