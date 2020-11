Inmitten der zweiten Corona-Welle hat Home-Office in vielen Firmen wieder an Bedeutung gewonnen und Besprechungen werden mit Videokonferenz-Tools wie Microsoft Teams abgehalten. Das ruft Cyberkriminelle auf den Plan, die mit gefälschten Updates für Teams Nutzer in die Malware-Falle locken. Wer das verseuchte Update installiert, öffnet den Angreifern das Tor zum Firmennetzwerk und fängt sich Malware wie „Predator the Thief“ ein.