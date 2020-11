Mit Sonos Radio HD soll dann ab 2021 auch ein werbefreies, also kostenpflichtiges Streaming-Angebot mit „CD-Audioqualität“ in Österreich starten. Offizielle Euro-Preise gibt es bislang noch nicht. In den USA und Großbritannien, wo der Dienst am Donnerstag gestartet ist, können Nutzer für 7,99 Dollar bzw. Pfund im Monat alle originalen Radiosender von Sonos Radio mit HD Sound (16 Bit/44,1 kHz FLAC) streamen und dabei werbefreie Songs überspringen und erneut abspielen.