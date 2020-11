Wie die KUK-Führung die Sachlage sieht

Dazu hat uns auch eine Stellungnahme der KUK-Führung erreicht: „Die Geschäftsführung bzw. die Kollegiale Führung des KUK möchte festhalten, dass natürlich auch während der Sommermonate in enger Abstimmung mit dem Land OÖ die Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt wurde. Speziell im Bereich der Intensivversorgung ist dies jedoch auf Grund der komplexen, zeitintensiven Ausbildung in so kurzer Zeit nicht zu bewerkstelligen gewesen. Die AusbildungsteilnehmerInnen für die Intensivpflegeausbildung arbeiten in der Regel schon im Intensivbereich und absolvieren die zweisemestrige Spezialisierungsausbildung berufsbegleitend im Rahmen des Dienstverhältnisses entsprechend der gesetzlichen Vorgaben innerhalb von fünf Jahren. Man erkennt also, dass diese hochqualifizierte Ausbildung, die den MitarbeiterInnen ein ganzes Jahr Ausbildungszeit abverlangt, nicht in wenigen Wochen oder Monaten aus dem Ärmel zu schütteln ist. Es wurden und werden alle am Markt verfügbaren fachlich notwendigen Personen aufgenommen, auch über die geltenden Stellenpläne hinaus. Diese Themen werden stets transparent im KUK-Krisenstab besprochen, in dem die Betriebsräte als Mitglieder vertreten sind.“