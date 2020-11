Aktuell sind in Kärnten 3.245 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Von gestern, Mittwoch, 8.00 Uhr bis heute, Donnerstag, 8.00 Uhr wurden 399 Neuinfektionen gemeldet. Als genesen gelten 3.319 Personen, das sind um 161 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 6.622. Insgesamt wurden 121.848 Proben gezogen, am gestrigen Mittwoch kamen 1.150 dazu.