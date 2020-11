Nach „Flügen nach Nirgendwo“ einfallsreicher Airlines versuchen nun auch findige Reedereien, trotz anhaltender Corona-Krise Einnahmen zu lukrieren. Ein solches Angebot in Singapur hat jedenfalls regen Zuspruch gefunden. 1400 Passagiere begaben sich kürzlich an Bord der „World Dream“, die noch am Abend zu einer zweitägigen Tour ohne Stopps in See stach.