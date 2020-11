Es war der 16. April, Gastro-Lokale durften zu dieser Zeit noch nicht betreten werden. Ein Pongauer Wirt rief gegen 23.30 Uhr seinen Schwager: Er brauche Hilfe mit dem iPad. Polizisten entdeckten die beiden daraufhin im Lokal. Etwas mehr als eine halbe Stunde später schauten sie nochmals vorbei: Sowohl der Wirt als auch sein Schwager verweilten da noch in den Gastro-Räumlichkeiten. Ein Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau folgte, mit de facto gleich zwei Strafen: Weil laut den Behörden an zwei Tagen das Betretungsverbot missachtet wurde, einmal eben um 23.30 Uhr und dann am nächsten Tag um 0.10 Uhr.