Die beliebte Cashback-Aktion in Klagenfurt geht heute, Donnerstag, in die zweite Runde - wieder stellt die Landeshauptstadt 150.000 Euro zur Verfügung. Aus diesem Topf wird bei jedem Einkauf in einem Klagenfurter Handels- oder Gewerbebetrieb ein Fünftel der ausgegebenen Summe an die Kunden rückerstattet. Dafür ist es notwendig, die Rechnung online einzureichen.