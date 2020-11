Kurz vor einem Besuch in Japan hat IOC-Präsident Thomas Bach Spekulationen um eine Absage der auf 2021 verlegten Olympischen Spiele zurückgewiesen. „Die Antwort ist nein“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch auf die Frage, ob bei seiner Visite in Japan eine Absage diskutiert werde. Bach wird von Sonntag bis Mittwoch erstmals seit der Olympia-Verschiebung wieder Tokio besuchen. „Dieser Besuch kommt zu einer wichtigen Zeit“, sagte Bach.