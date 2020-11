Und einem (von zahlreichen) Helden: Salim Toorabally. Der Security-Mann hatte Bilal Hadfi, einen der IS-Attentäter, am Stadioneingang aufgehalten. „Er wollte ohne Ticket hinein, war nervös“, schildert der Familienvater der „Krone“. „Ich informierte die Kollegen, dass dieser Mann etwas vorhat.“ Später sprengte sich Hadfi in die Luft. Toorabally half Verwundeten. Wurde nach dem Horrortag, an dem die Spieler die Nacht im Stadion verbrachten, Frankreichs Diarra bei den Angriffen im Zentrum eine Cousine verlor, zum gefeierten Helden. Erhielt Ehrungen, wie vom damaligen Staatschef Hollande, der selbst im Stadion war. Und referierte quer über den Globus über Sicherheit, zuletzt auch für Olympia 2024 in Frankreich.