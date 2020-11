Reproduktionszahl muss unter 1 sinken

„Keine dieser Abwehrmaßnahmen ist perfekt“ schreibt Pueyo, zusammen seien sie jedoch dazu in der Lage, genügend Fälle zu stoppen, um die Übertragungsrate auf unter 1 zu senken. Der sogenannte R-Wert oder auch Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt. Wenn der R-Wert kleiner als 1 ist, gibt es immer weniger Neuinfektionen und die Pandemie läuft aus. In Österreich lag die Reproduktionszahl am 6. November bei 1,33.