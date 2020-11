Krankenhäuser an der Auslastungsgrenze, Pflegeheime in Ausnahmesituationen, Schulen vor einer ungewissen Zukunft – das ganz Land ist im Krisen-Modus. Und auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt das Coronavirus nicht zu übersehende Spuren. Da wollen Politik und Sozialpartner in Niederösterreich sich rechtzeitig für die Zeit nach der Pandemie wappnen. Die Stoßrichtung dafür gibt Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner vor: „Es braucht neben kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krise auch langfristige Überlegungen.“ Und solche wurden jetzt in einer gemeinsamen Arbeitsmarktstrategie für den Zeitraum von 2021 bis 2027 in Worte gegossen.