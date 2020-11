In diesen geht es in Wien gegen Nordirland (Sonntag) und Norwegen (Mittwoch) um den Gruppensieg in der Nations League. „Wir wollten mit einem positiven Gefühl in die Nations League gehen“, betonte Christopher Trimmel die Bedeutung des Gastspiels in Luxemburg. „Außerdem haben viele Spieler die Chance bekommen, sich zu beweisen.“ Er selbst nutzte sie mit einer starken Vorstellung auf dem rechten Flügel - und dem Assist für Trauner per Corner. „Wenn man in der Fünferkette außen spielt, ist man offensiv immer dabei. Da ist es auch wichtig, dass man einmal einen Scorerpunkt mitnimmt“, erklärte der Union-Berlin-Legionär.