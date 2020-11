„Das ist unglaublich, wir sind so weit, dass wir entscheiden sollen, wer unserer Bewohner ins Spital darf und wer nicht“, klagt ein verzweifelter Mitarbeiter des Unterkärntner Pflegeheims, das seit Anfang November wegen eines Corona-Clusters gesperrt ist. Die Hälfte der 44 Pflegekräfte befindet sich bereits in Quarantäne, 29 Bewohner sind am Coronavirus erkrankt. Und es werden mehr: „Wir erwarten noch rund 80 Testauswertungen. Das dauert!“