In Telfs im Tiroler Oberland trieb in der Nacht auf Donnerstag ein Feuerteufel sein Unwesen! Vor einer kleinen Werkstatt war ein Auto in Flammen aufgegangen. Bei der Sichtung von Überwachungsbildern konnte festgestellt werden, dass der Brand offensichtlich von einem derzeit noch unbekannten Mann gelegt worden war. Brisant: Eine halbe Stunde zuvor stand im Nachbarort Pfaffenhofen ein Müllhäuschen in Flammen. Ein Zusammenhang - auch mit weiteren Bränden im August und Oktober - wird laut Polizei nicht ausgeschlossen!