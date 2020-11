Wieder ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag ist in Deutschland zu verzeichnen: Knapp 3400 Fälle mehr als am Mittwoch sind in den letzten 24 Stunden dazugekommen, was gesamt 21.866 neue Corona-Infektionen bedeutet, wie aus den Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht.