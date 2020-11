Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Donnerstag zu einem folgenschweren Unfall auf die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Auto war im Bereich einer Ausfahrt zu einem Rastplatz frontal in den Preisanzeiger einer Tankstelle gekracht. Im Fahrzeug befanden sich ersten Angaben zufolge zwei Personen.