Eine spielerische Glanzleistung war es nicht. Das österreichische Nationalteam hat mit seinem vierten Sieg in Serie, einem 3:0 (0:0) am Mittwochabend in Luxemburg. Für die entscheidenden Nations-League-Heimspiele am Sonntag gegen Nordirland und drei Tage später gegen Norwegen muss eine Steigerung her. Die zahlreichen Ausfälle seien laut Teamchef Franco Foda kein Grund für die spielerisch lange Zeit matte Darbietung gewesen. „Da gibt es keine Ausreden. Das hatte nichts mit der Vorbereitung zu tun oder damit, dass so viele Spieler gefehlt haben, sonst hätten wir in der zweiten Halbzeit nicht so zulegen können“, betonte der Deutsche. „Wir haben einfach zu langsam gespielt.“