Die Fußsohlenprobleme, die Thiem beim Heimturnier in Wien plagten, sind kein Thema mehr: „Ich bin wieder komplett fit!“ Das Preisgeld für Thiem, Novak Djokovic & Co. wurde Corona-bedingt von 9 Millionen Dollar auf 5,7 runtergefahren. Wie leider schon fast gewohnt werden sich die Stars auch in London in einer streng gesicherten „Blase“ bewegen, Fans sind in der 02-Arena keine dabei.