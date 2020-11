Reisestrapazen für Schild und Co.

Dort wird nun vier Tage geübt und an der Materialabstimmung gefeilt. Sonntag geht’s noch einmal zurück in die Heimat. Weil der gesamte Ski-Tross am Mittwoch per FIS-Charter von Zürich nach Finnland in einer eigenen Blase reisen muss. Heißt für Schild und Co: Reisestrapazen. Sonst wären es nur vier Autostunden von Kabdalis nach Levi gewesen – aber Corona-Vorschrift ist Vorschrift.