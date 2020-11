Heute allerdings ist der Superdribbler zum Daumendrücken verurteilt, wenn Georgien (nach einem 1:1 im Hinspiel) daheim gegen Nordmazedonien ums EM-Ticket kämpft. „Im TV zuschauen zu müssen ist das Schlimmste für mich, denn das ist das wichtigste Spiel der Verbandsgeschichte. Wenn wir gewinnen, sind wir in Europa. Und ich bin sicher, dass wir das schaffen, denn wir haben eine großartige Generation, spielen daheim in Tiflis und das ganze Land zittert mit. Erstmals bei einem Großturnier dabei zu sein, ist mein großer Traum.“Die Bosse fiebern mitAuch die Sturm-Bosse fiebern mit Georgien mit - denn ein EM-Auftritt würde den Transferwert des 24-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 30. Juni 2022 hat, erheblich steigern. Schon jetzt ist der kleine Mann aus Rustavi mit einem Wert von zwei Millionen Euro die heißeste Aktie im Sturm-Safe. Und in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist’s nicht unvorstellbar, dass Sturm irgendwann sein Budget durch Verkäufe decken muss.