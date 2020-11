Wenig Spielraum für Spitäler

Es brauche eine Reduktion der Neuinfektionen – und zwar nachhaltig, „denn“, so Ostermann, „wir bewegen uns an einer Grenze, in der sehr wenig Spielraum besteht und in der auch noch keine Entspannung zu verzeichnen ist.“ In den vergangenen sieben Tagen ist die Zahl der Infektionen auf 531 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche jeden Tag 48 Tote hinzu. Jeden Tag.