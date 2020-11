Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Eferding zog am 11. November um 15.45 Uhr mit einem Traktor in Scharten zwei mit insgesamt 19 Tonnen Zuckerrüben beladene Anhänger. Nachdem er vor der Kreuzung mit der L531 sein Gespann angehalten hatte, bog er nach rechts ab und setzte seine Fahrt auf der L532 Richtung Fraham fort. Etwa bei Strkm. 9,4 begann laut dem 27-Jährigen der Traktor auf der abschüssigen Straße zu rutschen und konnte von ihm nicht mehr abgebremst werden. Der 27-Jährige wollte darauf das Gespann zu einem landwirtschaftlichen Anwesen auf eine Lagerfläche lenken und lenkte mit dem Traktor rechts ein. In der Folge begann das Gespann zu schleudern, wobei die beiden Anhänger auf Höhe von zwei Garagen zur Seite kippten und umstürzten.