Entscheidung am Arlberg

Am Arlberg wurde am Mittwoch getagt. Wegen der zusammenhängenden Skigebiete war der Konsens der Verantwortlichen auch auf Vorarlberger Seite nötig. „Wir haben uns darauf geeinigt, die Saison am 17. Dezember zu eröffnen“, berichtete TVB-Chef Martin Webster unmittelbar nach der Sitzung der „Krone“. Man habe über die sozialen Medien mitbekommen, wie groß die Sehnsucht der Menschen nach den Bergen ist und ist prinzipiell guten Mutes, obwohl zurzeit die Planungssicherheit völlig fehlt. Planmäßig hingegen wird der Damen-Weltcup am 9. und 10. Jänner über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.