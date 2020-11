Nach dem Mord an einem Sportschützen aus Bad Vigaun (Salzburg) in Kärnten haben die Gerichtsmediziner in Klagenfurt die Ermittlungen abgeschlossen. Die Leiche des Mannes soll nun überstellt werden. Im Bekanntenkreis des Mannes herrscht tiefe Trauer. „Er war ein Alleinunterhalter“, erklärt ein enger Freund des Opfers.