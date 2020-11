„Wir hören seit Wochen, dass man sich nur in geringem Ausmaß treffen soll“, erzählt Pensionsbesitzerin Christina Oberauer aus Obertauern mit Verweis auf die Sitzung des Tourismusverbandes im örtlichen Kongresszentrum. Dort trafen sich am Mittwoch rund 30 Mitglieder, um die Höhe der jährlichen Tourismusabgabe zu bestimmen. In Pandemie-Zeiten „ein Blödsinn“, wie ein Hotelier meint. Denn zur gleichen Zeit winkte der Landtag einen ÖVP-Antrag für eine Änderung des Tourismus-Gesetzes durch. Bisher waren Verbände dazu verpflichtet einmal pro Jahr eine Vollversammlung abzuhalten. Das ändert sich nun. „Es ist möglich, die Jahreshauptversammlung auf 2021 zu verschieben und eine schriftliche Abstimmung über die Höhe der Tourismusabgabe durchzuführen“, so der ÖVP-Abgeordnete Hans Scharfetter.