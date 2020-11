Der islamische Friedhof in Wien-Liesing verweigert dem Wien-Attentäter das Begräbnis. In der Gemeinde habe es massive Bedenken gegeben, dem Mörder in Liesing seine letzte Ruhestätte zu geben, erklärte der Friedhofsverwalter. Wo der Attentäter nun begraben werden soll, ist damit weiter unklar.