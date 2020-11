Auch die Lecherin Magdalena „Mäggy“ Egger absolviert den bis Sonntag dauernden Trainingskurs in Kåbdalis - und wird dann in Levi an den Start gehen. „Es ist sehr cool die Gewissheit zu haben, dass es losgeht und es nur mehr wenige Tage bis zum ersten Saisonrennen sind. Und das gleich im Weltcup“, strahlt Egger, die sich im März bei der Junioren-WM in Narvik (Nor) gleich drei Goldmedaillen schnappen konnte. „Das ist eine Mega-Chance um mich zu präsentieren und einiges an Erfahrung zu sammeln.“