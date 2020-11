Teamchef Mattia Binotto fehlt dem Formel-1-Team Ferrari beim Rennen an diesem Wochenende in Istanbul an der Strecke. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, wird der 51-Jährige die Geschicke des Teams von Sebastian Vettel und Charles Leclerc erstmals in diesem Jahr aus der Ferne leiten - warum, erklärt der Rennstall nicht.