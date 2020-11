Weil der deutsche Bundesligist 1899 Hoffenheim nach weiteren infizierten Profis die gesamte Mannschaft am Mittwoch vorsorglich in Quarantäne geschickt hat, ist Österreichs-Teamspieler Christoph Baumgartner am Mittwoch nicht zum ÖFB-Team gereist. Wie es mit dem 21-jährigen Offensivmann, der für den heutigen Test in Luxemburg ohnehin nicht eingeplant war, weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten.