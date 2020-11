„Die Prüfungssituation an der Fachhochschule ist katastrophal. Allein im November finden 20 Prüfungen vor Ort statt. Kritisch ist das vor allem, wenn Studenten mit Risikopatienten in einem Haus wohnen“, ärgert sich eine Studentin. Die Räumlichkeiten an der FH seien zwar groß genug, es gebe aber kaum Möglichkeiten zum Lüften. Rektor Gerhard Blechinger reagiert mit Unverständnis auf die Kritik: „Wir versuchen schon, so viele Prüfungen wie möglich vor Ort abzuhalten. Aber es werden dabei alle Hygienemaßnahmen eingehalten.“ Fürchten brauche sich niemand, „nur bei einigen Fächern ist eine Online-Prüfung nicht möglich.“