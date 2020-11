„Das Contact-Tracing ist an seiner Grenze. Wir sind deshalb froh, durch die Abstriche an den Schulen schnellere Testergebnisse zu erhalten“, betont Johannes Plötzeneder, Direktor am Christian-Doppler-Gymnasium. Das ehemalige Kabinett der Schulpsychologin wird nun zum Stützpunkt für eines der mobilen Test-Teams. Direktoren, die an ihren Schulen Verdachtsfälle haben, können ab 16. November – vorerst gilt das Angebot nur in der Stadt Salzburg – die mobilen Teams des Roten Kreuz kontaktieren. Jedes mobile Team besteht aus einem Schularzt und einem Sanitäter, die beide befugt sind, an den Schulen die Nasen-Rachenabstriche durchzuführen.