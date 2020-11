„Warum die bislang Unbekannten so eine lebensgefährliche Tat verrichtet haben, ist uns schleierhaft. Jedenfalls hätte das böse enden können“, schildert ein Polizist. Durch eine schwarze Klebefolie wurden in der Nacht auf Mittwoch im Stadtgebiet von Spittal an der Drau mehrere Signalanlagen - unter anderem das Rotlicht einer Eisenbahnkreuzung - sowie mehrere Verkehrszeichen verdeckt. „Wenn kein Licht mehr zu sehen ist, kann das lebensgefährlich sein.“ Die Schadensumme ist noch unbekannt.